Google intègre la plateforme Producer.AI à Google Labs, avec le nouveau modèle musical Lyria 3 de DeepMind en arrière-plan. Génération de chansons complètes, clips vidéo, paroles synchronisées : tout y est. Sauf peut-être l'essentiel.
Quelques jours après avoir annoncé l'intégration de la génération musicale dans Gemini, Google remet le couvert. Producer.AI rejoint officiellement Google Labs, pour que n'importe qui puisse créer un morceau complet à partir d'une instruction textuelle. « Créer un beat lo-fi » suffit à lancer une session de production. L'outil génère voix, arrangement, paroles synchronisées, et on peut affiner le tempo ou le style en langage naturel, sans passer par un DAW, (une Digital Audio Workstation, soit un logiciel d'enregistrement, d'édition et de production de musique) sans savoir ce qu'est un compresseur, sans avoir jamais touché une table de mixage.
Le moteur, c'est Lyria 3, le tout nouveau modèle de Google DeepMind censé comprendre la musicalité dans ses nuances, du rythme à l'arrangement. Veo s'occupe des clips vidéo générés automatiquement, Nano Banana des images, et le filigrane invisible SynthID marque chaque production pour identifier les contenus IA. La plateforme est disponible en free et payant sur producer.ai, partout dans le monde.
Un outil conçu pour ceux qui ne savent pas faire de musique
C'est explicitement l'angle choisi par Google. Élie Roman, directeur produit chez Google Labs et fondateur de Songza, rachetée par Google en 2014, raconte dans le billet officiel avoir composé des bandes-son pour ses séances de sport et des chansons d'anniversaire personnalisées pour ses proches. Dans la vidéo YouTube que vous pouvez lire ci-dessous, Wycleef Jean a indiqué avoir utilisé Lyria pour créer son dernier morceau.
Alex Pall des Chainsmokers est particulièrement enthousiaste :
Nous sommes extrêmement reconnaissants de voir comment cette plateforme continue d'évoluer. Elle est véritablement conçue autour de l'expérience du musicien. Les fondateurs sont incroyablement compétents techniquement, mais aussi musiciens de formation, et ils comprennent les subtilités qui font d'une plateforme un véritable outil enrichissant dans le processus de création.
Or, cette mise en avant d'artistes établis pour crédibiliser un outil pensé pour les non-musiciens crée un léger malaise. Les Chainsmokers n'ont pas utilisé Producer.AI pour faire leur prochain album. La plateforme leur sert de terrain d'exploration, pas de workflow de production. C'est une distinction qui compte, surtout quand Google parle de « valoriser le talent artistique humain » dans le même paragraphe.
La fonctionnalité Spaces est peut-être la plus intéressante, car elle permet de créer des instruments ou des effets en langage naturel, sous forme de mini-applications partageables et remixables. Un synthétiseur modulaire construit avec des mots, en quelque sorte. Ça, c'est une vraie idée.
Lyria 3, un modèle encore en version préliminaire
Google le glisse dans le billet sans s'y attarder : Producer.AI tourne sur une version préliminaire de Lyria 3. Donc, pas la version finale ni le modèle complet. C'est notable, car la qualité audio est précisément ce qui a freiné l'adoption des générateurs musicaux IA jusqu'ici. Suno et Udio ont fait des progrès réels sur ce terrain, et Google débarque dans cette compétition avec un modèle encore en rodage.
Ce lancement ressemble davantage à un test public à grande échelle qu'à un produit abouti. Google Labs, c'est fait pour ça, aucun reproche là-dessus, mais ça explique en partie pourquoi l'expérience reste peu convaincante à ce stade. La promesse est là. La technologie, à moitié.
Music AI Sandbox, Gemini, maintenant Producer.AI : Google ne manque pas d'initiatives sur la musique IA depuis plusieurs mois. On ne sait pas encore si Google va s'imposer dans ce secteur, mais on se demande quel sera le prix pour ceux qui en vivent.