C'est explicitement l'angle choisi par Google. Élie Roman, directeur produit chez Google Labs et fondateur de Songza, rachetée par Google en 2014, raconte dans le billet officiel avoir composé des bandes-son pour ses séances de sport et des chansons d'anniversaire personnalisées pour ses proches. Dans la vidéo YouTube que vous pouvez lire ci-dessous, Wycleef Jean a indiqué avoir utilisé Lyria pour créer son dernier morceau.

Alex Pall des Chainsmokers est particulièrement enthousiaste :

Nous sommes extrêmement reconnaissants de voir comment cette plateforme continue d'évoluer. Elle est véritablement conçue autour de l'expérience du musicien. Les fondateurs sont incroyablement compétents techniquement, mais aussi musiciens de formation, et ils comprennent les subtilités qui font d'une plateforme un véritable outil enrichissant dans le processus de création.

Or, cette mise en avant d'artistes établis pour crédibiliser un outil pensé pour les non-musiciens crée un léger malaise. Les Chainsmokers n'ont pas utilisé Producer.AI pour faire leur prochain album. La plateforme leur sert de terrain d'exploration, pas de workflow de production. C'est une distinction qui compte, surtout quand Google parle de « valoriser le talent artistique humain » dans le même paragraphe.

La fonctionnalité Spaces est peut-être la plus intéressante, car elle permet de créer des instruments ou des effets en langage naturel, sous forme de mini-applications partageables et remixables. Un synthétiseur modulaire construit avec des mots, en quelque sorte. Ça, c'est une vraie idée.