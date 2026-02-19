Google a annoncé hier l'intégration de Lyria 3 dans Gemini. Il s'agit du modèle de Google qui transforme un prompt en morceau de musique. Vous tapez une description, vous importez une photo, et Gemini produit une chanson de 30 secondes avec paroles, mélodie et illustration. Vous n'avez besoin ni de partition, ni de logiciel audio, et encore moins d'écrire une seule ligne de texte chanté. Ça, c'est Lyria 3 qui s'en charge. Dans son communiqué, en guise d'exemple officiel , Google a présenté « un slow R&B humoristique sur une chaussette qui trouve sa partenaire ». En creux, ce que propose le modèle, c'est plus une bande-son pour vos stories, vos Shorts, vos souvenirs, accessible à n'importe qui que le titre-phare de votre premier album.

Il n'empêche. Par rapport aux versions précédentes de Lyria, Moutain view propose trois améliorations. Les pistes sont musicalement plus complexes et plus réalistes. Vous disposez d'un contrôle accru sur le style, le tempo et le chant. Et les paroles sont générées automatiquement à partir de la requête. Vous n'êtes donc pas obligé d'être un descendant de Pierre Delanoë pour obtenir un résultat.