Alors s'agit-il ici d'un bug de l'application ou d'une erreur humaine ? C'est malheureusement la seconde hypothèse : quand on déplace des clichés dans la corbeille, Google Photos prévient bien que « les fichiers seront supprimés de tous les dossiers ». Toutefois, le message est plutôt discret et si on va un peu vite, il est facile de passer à côté. De plus, quand on passe par l'option « Supprimer de l'appareil », Google Photos n'envoie pas d'alerte.