Vous souhaitez supprimer des souvenirs sur Google Photos après avoir réalisé une copie locale ? Méfiance, un comportement imprévu pourrait vous mettre des bâtons dans les roues.
Google Photos fait pleuvoir les améliorations : intégration de l'IA, préservation de la batterie des smartphones, transformation des portraits en memes et bien plus encore. Mais l'application a encore un peu de chemin à faire pour améliorer l'ergonomie de certaines fonctionnalités, comme en atteste une mésaventure, récemment arrivée à un utilisateur.
Un comportement imprévu de Google Photos
Avec plus de 1,5 milliard d'utilisateurs, Google Photos est un service très apprécié par tous ceux qui souhaitent stocker, consulter et éditer leurs prises de vues. Il n'est, cependant, pas exempt de défauts, comme l'a montré l'utilisateur Gongarther sur Reddit. Ce dernier, qui souhaitait transférer ses photos de voyage, s'est tourné vers l'application après avoir rencontré des difficultés avec Google Files.
Prudent, Gongarther a tout d'abord créé une copie locale de ses fichiers dans le dossier Téléchargements de son smartphone, via l'option de partage. Il a ensuite placé ses images originales dans la corbeille de Google Photos et demandé leur suppression. Hélas, le service a non seulement supprimé ces clichés mais également les doubles disponibles dans le dossier Téléchargements.
Une erreur qui aurait pu être évitée ?
Alors s'agit-il ici d'un bug de l'application ou d'une erreur humaine ? C'est malheureusement la seconde hypothèse : quand on déplace des clichés dans la corbeille, Google Photos prévient bien que « les fichiers seront supprimés de tous les dossiers ». Toutefois, le message est plutôt discret et si on va un peu vite, il est facile de passer à côté. De plus, quand on passe par l'option « Supprimer de l'appareil », Google Photos n'envoie pas d'alerte.
Il y a donc probablement des améliorations à faire du côté de l'ergonomie de l'app pour éviter ces fausses manipulations : si le message avait été plus visible (en rouge ou avec une icône appropriée, par exemple), ce type d'erreur aurait pu être évité. Gongarther n'est probablement pas le seul à en avoir fait les frais.
Reste à savoir si Google aura vent de la mésaventure et améliorera le comportement de son app un petit peu trop zélée.