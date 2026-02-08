S'il vous prenait l'envie de vous envoler vers le pays de l'Oncle Sam prochainement, pour assister aux matches de la Coupe du monde de foot, sachez que vous allez devoir montrer plus que patte blanche.

Pour des voyages n'excédant pas 90 jours, vous devez remplir l'ESTA, un formulaire électronique qui vous dispense de visa. Et ce formulaire vient de s'enrichir de nouvelles demandes, et pas des moindres : 5 ans d'historique des réseaux sociaux et 10 ans d'e-mails.

Et en cas d'oubli ou d'erreur, votre séjour et les prochains pourraient être compromis. C'est en substance ce qu'a décrété le Federal Register fin 2025 et qui s'applique dès ce dimanche 8 février.