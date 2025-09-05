MattS32

Ah ben ouais, normal ces fouilles, faudrait quand même pas laisser rentrer dans le pays une personne qui aurait une caricature de Trump ou Vance sur son téléphone

Astuce à nos amis canadiens : prenez simplement une vidéo d’un discours de Trump, c’est nativement une caricature, mais on ne pourra pas vous le reprocher