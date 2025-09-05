Les contrôles de téléphones portables atteignent des sommets à la frontière entre les États-Unis et le Canada. Près de 15 000 appareils ont été inspectés en trois mois par les douaniers américains, ce qui inquiète les voyageurs du pays voisin.
Les chiffres officiels de la Customs and Border Protection (CBP), le service des douanes des États-Unis, en disent long. 14 899 appareils électroniques, des ordinateurs et téléphones portables, ont été inspectés entre avril et juin 2025, dont 1 075 fouilles approfondies, avec copie intégrale des données. Cette hausse des contrôles (+23% par rapport à 2024) touche principalement les voyageurs étrangers, qui représentent 78% des contrôles. À la frontière canado-américaine, les témoignages de confiscations d'appareils, d'interrogatoires musclés et de menottages, s'accumulent.
Des contrôles frontaliers qui virent à l'interrogatoire numérique
Le petit poste douanier de Houlton, dans le Maine, ressemble désormais davantage à un laboratoire d'investigation qu'à une simple douane. Les agents de la CBP ne se contentent plus de vérifier vos papiers. Ils explorent méthodiquement vos messages WhatsApp, parcourent vos photos Instagram et scrutent vos e-mails professionnels, le tout après avoir soigneusement désactivé votre connexion internet, pour éviter toute suppression à distance.
En cas de « soupçon raisonnable », une notion volontairement floue, les douaniers ne rigolent pas. Un équipement externe se branche sur votre précieux smartphone pour aspirer l'intégralité de son contenu. Ces données, copiées sur les serveurs gouvernementaux, peuvent dormir indéfiniment dans les méandres administratifs américains. Une perspective qui ne rassure pas quand on sait que même vos conversations supprimées peuvent être récupérées par des logiciels spécialisés.
Les témoignages se multiplient dans les médias canadiens, comme nos confrères des Echos le précisent. David Slagger, membre de la Première Nation Woodstock (un peuple autochtone canadien), raconte avoir vu un agent poser la main sur son arme et brandir sa matraque lors d'un contrôle dans le Maine. Un média américain a même rapporté le cas d'un scientifique français refoulé à Houston après que les douaniers ont découvert dans son téléphone des messages critiques envers l'administration Trump. Heather Segal, avocate à Toronto spécialisée en immigration, confirme recevoir un nombre croissant de plaintes similaires.
Le téléphone vierge, la nouvelle arme anti-fouille des voyageurs avertis ?
Des experts en sécurité comme Youcef Dridi recommandent de « voyager avec un appareil vierge ». La stratégie consisterait à franchir la frontière avec un téléphone totalement réinitialisé, puis récupérer ses données dans le Cloud une fois arrivé à destination. La méthode, baptisée Travel Clean Phone Policy dans le milieu, s'avère particulièrement efficace pour ceux qui voyagent régulièrement vers des pays sensibles ou détiennent un passeport avec des visas BRICS+, ces pays comme la Russie, le Brésil, la Chine ou l'Iran.
L'ambassadeur américain Pete Hoekstra tente de minimiser les choses : « Les fouilles de téléphones portables sont des exceptions ». Pourtant, les chiffres racontent une autre histoire. Avec 1 075 fouilles approfondies sur le trimestre, il devient difficile de parler d'exceptions. Mais que dit la CBP ? Les douanes américaines justifient leurs pratiques par la lutte antiterroriste et le trafic de stupéfiants, deux autres bataillées livrées par la Maison-Blanche. Parmi les victimes collatérales, on retrouve des journalistes, des chercheurs, et aussi simples touristes, parfois soupçonnés par défaut.
Quoi qu'il en soit, d'après un récent sondage, 52% des Canadiens ne se sentent plus en sécurité aux États-Unis. Une majorité avoue même ne plus s'y sentir bienvenue. Pour une frontière réputée comme la plus longue frontière non militarisée au monde, le symbole est fort. Entre sécurité extrême et respect de la vie privée, l'Amérique semble avoir choisi son camp.