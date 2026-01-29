Gmail est une application centrale dans Google Workspace et elle fonctionne particulièrement bien avec les documents Office. Si vous recevez des fichiers Word, Excel ou Powerpoint sur cette messagerie, vous pouvez les ouvrir et les ajouter directement dans Docs, Sheets ou Slides, et ce, sans modifier le format d'origine. Une fois le fichier ouvert dans Workspace, vous aurez aussi la possibilité de répondre au message reçu en ouvrant le menu « Fichier » et en cliquant sur « Envoyer par e-mail ».