Vous êtes team Microsoft mais vos collègues privilégient Google Workspace ? Pas de panique, l'interopérabilité entre ces deux suites vous permet de collaborer de manière fluide.
Dans le domaine des suites bureautiques, Microsoft 365 et Google Workspace sont ennemis depuis toujours. Mais Google améliore régulièrement la prise en charge des fichiers DOCX, PPTX et autres au sein de son service en ligne. Aujourd'hui, il est tout à fait possible de travailler sur des documents Office au sein de Google Workspace. Voici les possibilités qui s'offrent à vous.
1. Éditez des fichiers protégés
Cela fait plus de 12 ans que Google vous permet d'ouvrir et d'éditer des fichiers Office mais jusqu'à récemment, il était impossible de modifier des documents protégés par mot de passe. Bonne nouvelle, cette option est enfin disponible : il vous suffit de faire un double-clic pour ouvrir votre fichier, de saisir le code secret puis de cliquer sur « Aperçu » pour le prévisualiser ou « Édition » pour l'éditer. Attention, cette fonctionnalité est limitée aux formats DOCX, PPTX et XLSX.
2. Travaillez sur des documents partagés
Il est tout à fait possible de travailler à plusieurs sur des fichiers Office ouverts dans Google Workspace. Les options prévues sont, en effet, nombreuses : vous pouvez mentionner des collaborateurs, ajouter des commentaires, assigner des rôles, consulter l'historique des versions et marquer des tâches comme terminées. Ces modifications seront, par la suite, visibles au sein des apps Microsoft.
3. Gérez les pièces jointes
Gmail est une application centrale dans Google Workspace et elle fonctionne particulièrement bien avec les documents Office. Si vous recevez des fichiers Word, Excel ou Powerpoint sur cette messagerie, vous pouvez les ouvrir et les ajouter directement dans Docs, Sheets ou Slides, et ce, sans modifier le format d'origine. Une fois le fichier ouvert dans Workspace, vous aurez aussi la possibilité de répondre au message reçu en ouvrant le menu « Fichier » et en cliquant sur « Envoyer par e-mail ».
4. Filtrez vos recherches
Vous souhaitez trouver une information au sein de vos fichiers Microsoft stockés sur Google Drive ? Le service prend aussi bien en compte les fichiers Google que Microsoft. Utilisez, par exemple, les filtres fournis en sélectionnant le type de document à rechercher dans le menu déroulant « Type ». Tapez ensuite vos mots-clés et le tour est joué.
5. Modifiez le format de vos fichiers
Vous saviez probablement déjà qu'il était possible, en cliquant sur « Fichier » > « Enregistrer le fichier sous » de convertir un document Microsoft au format Docs, Sheets ou Slides. Mais saviez-vous qu'il était possible d'aller plus loin ? Dans Google Drive, cliquez sur l'icône en forme d'engrenage puis appuyez sur « Paramètres » > « Général ». Sélectionnez ensuite l'option « Convertir les importations au format éditeur Google Docs ». Le service convertira alors tous les fichiers que vous ajoutez à cet espace de stockage au format Google.