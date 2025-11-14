L'interface de Google Docs est basée sur des pages qui sont entourées d'épaisses marges, ce qui ne favorise pas la concentration. Pour améliorer les choses, rien de tel que le mode sans pages : cliquez sur « Fichier » > « Configuration de la page » puis sur l'onglet « Sans pages » et cliquez sur « OK ». Pour aller plus loin, vous pouvez aussi modifier la couleur de l'arrière-plan et faire un zoom de 125 % sur l'écran.