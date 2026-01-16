Ce n'est pas un simple ajout ergonomique, c'est un coup de canif stratégique dans la rétention d'utilisateurs de Microsoft. En supprimant cette friction, Google supprime l'une des dernières raisons valables de conserver une licence Word ou Excel installée en local pour des tâches administratives ponctuelles.

Cependant, cette fluidité pose une question de sécurité implicite. En retirant le mot de passe lors de l'édition, Google transforme un coffre-fort numérique en simple document partageable. C'est pratique, certes, mais cela force l'utilisateur à une certaine vigilance : si vous pensiez renvoyer le fichier toujours protégé à votre interlocuteur après une correction rapide, c'est raté. Le document ressort « nu » de l'opération. C'est le prix à payer pour ne plus avoir à jongler avec des outils tiers douteux pour faire sauter les verrous avant import.