Google Workspace s'améliore : il est désormais possible d'éditer des fichiers Office protégés par mot de passe directement dans Docs, Sheets et Slides.
Dernièrement, Google s'était concentré sur l'intégration de son IA Gemini dans les outils Google Workspace. Le géant de la Tech avait notamment déployé des Gems dans la suite bureautique et facilité la création d'agents intelligents pour les utilisateurs payants. Mais Google a aussi d'autres projets en tête : après avoir réalisé un essai l'an passé, il vient d'améliorer considérablement l'interopérabilité entre sa suite et Microsoft Office. On vous explique.
La modification de fichiers Office protégés arrive dans Workspace
L'interopérabilité est un enjeu crucial pour Google car elle permet de faciliter les échanges de données et d'optimiser les flux de travail des utilisateurs. La firme vient de faire un grand pas en avant dans ce domaine en permettant l'ouverture de fichiers Office protégés par mots de passe directement au sein de sa suite Google Workspace.
Auparavant, il fallait passer par une application tierce pour pouvoir ouvrir et éditer un fichier Office protégé par mot de passe. Désormais, quand on ouvre un fichier protégé stocké sur Google Drive, on peut, après avoir fourni le code secret, consulter son contenu en lecture seule grâce à l'option « Aperçu » mais aussi, et surtout, cliquer sur un nouveau bouton « Modifier » pour éditer le document. Cette avancée devrait faire gagner de précieuses minutes aux utilisateurs et leur simplifier la vie.
Une fonction disponible pour tous les utilisateurs
Bonne nouvelle, la fonctionnalité sera activée par défaut et disponible pour tous les utilisateurs de la suite bureautique de Google. Dans son annonce, le géant de la Tech précise, en effet qu'elle sera accessible pour « tous les clients Google Workspace, les abonnés Workspace Individuels et les utilisateurs disposant d'un compte Google personnel. »
Quant au déploiement, il dépendra des domaines. La nouvelle option devrait arriver sur les domaines à déploiement rapide d'ici demain. Pour les autres, la mise à jour devrait démarrer le 19 janvier prochain et devrait prendre trois petits jours seulement pour être finalisée.