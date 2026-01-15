Auparavant, il fallait passer par une application tierce pour pouvoir ouvrir et éditer un fichier Office protégé par mot de passe. Désormais, quand on ouvre un fichier protégé stocké sur Google Drive, on peut, après avoir fourni le code secret, consulter son contenu en lecture seule grâce à l'option « Aperçu » mais aussi, et surtout, cliquer sur un nouveau bouton « Modifier » pour éditer le document. Cette avancée devrait faire gagner de précieuses minutes aux utilisateurs et leur simplifier la vie.