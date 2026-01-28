Google Agenda s'améliore : il est désormais possible de faire appel à Gemini pour trouver des créneaux de réunions.
Google Agenda évolue lentement mais sûrement. Parmi les récentes améliorations, le service a été déployé sur WatchOS et de meilleures intégrations avec les Nothing Phone et avec ChatGPT ont vu le jour. L'équipe Google poursuit également ses efforts pour booster son agenda en ligne à grands coups d'intelligence artificielle : Gemini peut désormais analyser les disponibilités de vos collaborateurs pour trouver des créneaux disponibles. On vous explique.
Gemini facilite la recherche de créneaux disponibles
Il n'est pas toujours facile d'identifier des créneaux communs dans des agendas bien chargés. Pour faire gagner un peu de temps à ses utilisateurs, Google a décidé de faire appel à son IA, Gemini. Le géant de la Tech a annoncé cette semaine l'arrivée d'une fonctionnalité bien utile, qui permet « d'identifier les meilleurs moments pour vous réunir en analysant la disponibilité de vos collègues (fuseaux horaires, heures de travail et conflits existants). »
Pour utiliser cette nouvelle option, il est nécessaire, au préalable, d'avoir accès à l'agenda de vos collaborateurs. Il suffit ensuite, lors de la lors de la création d'une nouvelle réunion ou du déplacement d'un rendez-vous existant, de cliquer sur la fonction « Horaires suggérés » pour voir apparaître des zones surlignées en pointillés, correspondant à des créneaux libres.
Google précise notamment qu'il sera possible de reprogrammer rapidement une réunion et de modifier une invitation en un clic, dans le cas où plusieurs collaborateurs refuseraient une proposition de créneau.
Une fonctionnalité limitée aux abonnés payants
Cette avancée devrait soulager tous ceux qui passent un temps fou à éplucher les agendas de leurs pairs pour trouver le moment idéal pour planifier une réunion. Destinée principalement aux professionnels, elle sera activée par défaut pour tous les utilisateurs disposant d'un abonnement Business (Standard et Plus) et Enterprise (Standard et Plus). Ceux qui disposent d'un module Google AI Pro for Education sont également concernés.
La suggestion d'horaires est d'ores et déjà disponible pour tous les domaines à déploiement rapide. Pour les autres, la mise à jour démarrera le 2 février prochain et devrait être effective sous une quinzaine de jours.