Il n'est pas toujours facile d'identifier des créneaux communs dans des agendas bien chargés. Pour faire gagner un peu de temps à ses utilisateurs, Google a décidé de faire appel à son IA, Gemini. Le géant de la Tech a annoncé cette semaine l'arrivée d'une fonctionnalité bien utile, qui permet « d'identifier les meilleurs moments pour vous réunir en analysant la disponibilité de vos collègues (fuseaux horaires, heures de travail et conflits existants). »