Vous ne voulez pas enchaîner les rendez-vous et avez besoin de temps pour vous concentrer ? Indiquez dans votre planning vos plages de disponibilités. Il suffit, pour cela, de cliquer sur le bouton « Créer » visible en haut à gauche de l'écran, puis de sélectionner l'option « Planning des rendez-vous ». Dans le menu qui apparait, vous pourrez non seulement indiquer vos disponibilités mais aussi fixer une durée de rendez-vous. Une fonctionnalité on ne peut plus utile !