Invitation obsolètes, évènements en double et conflits de calendrier font partie de votre quotidien ? On vous partage nos 5 astuces favorites pour gérer votre calendrier Google Agenda de main de maître.
Google Agenda ne cesse de se perfectionner. Cette année, ce service s'est doté d'une nouvelle interface basée sur le système Material Design 3. Une nouvelle intégration de ChatGPT a également été testée. Cette année, Google Agenda a aussi fait ses premiers pas sur WatchOS. Si vous utilisez régulièrement cet outil, voici 5 astuces pour en tirer le meilleur parti.
1. Créez plusieurs calendriers
Vous ne vous y retrouvez plus dans votre agenda ? Créez plusieurs calendriers (professionnel, personnel, loisirs, par exemple). Pour ce faire, ouvrez le service, cliquez sur l'icône « + » visibles à côté de la section « Autres agendas » et appuyez sur « Créer un agenda ». Vous pourrez ensuite attribuer une différente couleur à chaque planning dans les options.
2. Définissez vos dates de disponibilité
Vous n'aimez pas que l'on vous impose des réunions hors de vos horaires de travail ? La version Entreprise de Google Agenda permet aux utilisateurs de définir des dates de disponibilité dans la section « Général » > « Heures de travail » des paramètres. En version gratuite, il est possible de créer un évènement récurrent pour indiquer que vous êtes occupés.
3. Proposez des créneaux de réservation
Depuis peu, Google Agenda intègre un planning de rendez-vous réservables. Pour accéder à cette fonctionnalité, cliquez, dans la colonne de gauche, sur le bouton « Créer » puis sur « Planning des rendez-vous ». Dans l'agenda qui s'affiche, vous pourrez définir vos disponibilités et paramétrer la durée des créneaux. Il sera ensuite possible de copier et de partager le lien de ce planning.
4. Insérez des pauses dans votre agenda
Voici maintenant une astuce qui vous permettra de souffler un peu : afin d'éviter les réunions qui se chevauchent ou qui s'enchaînent trop rapidement, n'hésitez pas à prévoir des créneaux de 10 ou 15 minutes affichés comme « Occupé » dans votre agenda. Cela vous permettra d'éviter l'accumulation et vous donnera un peu de répit entre deux évènements.
5. Faites régulièrement le ménage
Votre agenda est rapidement encombré ? Une fois par mois, consultez votre agenda en mode « Mois » et faites un peu de ménage : supprimez les rendez-vous en double et les évènements obsolètes, effacez les invitations datées et faites la chasse aux conflits d'agenda. Une bonne habitude qui vous aidera à garder le contrôle sur votre calendrier.