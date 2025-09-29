Vous n'aimez pas que l'on vous impose des réunions hors de vos horaires de travail ? La version Entreprise de Google Agenda permet aux utilisateurs de définir des dates de disponibilité dans la section « Général » > « Heures de travail » des paramètres. En version gratuite, il est possible de créer un évènement récurrent pour indiquer que vous êtes occupés.