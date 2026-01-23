Voilà une bonne nouvelle si vous possédez un téléviseur TCL ! Le constructeur prépare actuellement une mise à jour logicielle majeure pour de nombreux modèles récents (et moins récents).
À la clé, le passage à Android 14, des améliorations visibles de l’image, et l’arrivée de nouvelles fonctions HDMI destinées à améliorer le confort d’utilisation au quotidien. De nombreux modèles sont concernés.
Android 14, HDMI QMS et image améliorée : ce que change la mise à jour
Le firmware concerné, identifié sous la référence V590, vise les téléviseurs TCL Google TV équipés de la plateforme MediaTek Pentonic 700. Déjà repéré dans un groupe Telegram dédié à TCL (un canal non officiel), la mise à jour aurait déjà été installée manuellement par certains utilisateurs avancés, mais un déploiement officiel via une mise à jour OTA ne devrait plus tarder.
Premier apport notable : le passage d’Android 12 à Android 14, qui modernise la base logicielle, renforce la sécurité et améliore la finesse d’affichage de l’interface, avec des éléments graphiques désormais affichés en pleine définition et une navigation plus fluide selon les premiers retours sur Reddit et AVForums.
La mise à jour introduit également la prise en charge du HDMI 2.1 QMS (Quick Media Switching). Concrètement, cette fonction permet d’éviter les écrans noirs lors des changements de fréquence entre différents contenus, par exemple lorsqu’un lecteur comme l’Apple TV bascule automatiquement de 60 Hz à 24 Hz pour un film.
Côté image, TCL ajoute un mode Super Resolution, destiné à améliorer la netteté des contenus en 720p ou 1080p, ainsi qu’une conversion HDR automatique pour dynamiser les sources SDR. Certains utilisateurs signalent aussi la correction d’un ancien défaut : des bandes noires grisâtres en Dolby Vision, désormais réellement noires sur certains modèles. Enfin, en toile de fond, Android 14 apporte également quelques optimisations énergétiques et de gestion système, même si la plupart des nouveautés Google TV continuent d’être déployées indépendamment via les serveurs de Google.
Les modèles concernés et points de vigilance
Tout n’est cependant pas parfait pour ceux qui ont installé manuellement la mise à jour. Des utilisateurs évoquent encore des soucis avec le HDMI CEC, certaines barres de son ou périphériques refusant parfois de s’éteindre correctement.
En attendant des notes de version officielles de TCL et un déploiement généralisé, cette mise à jour apparaît néanmoins comme une évolution très positive. Elle montre surtout que le constructeur chinois investit sérieusement dans le suivi logiciel, un critère devenu presque aussi important que la qualité d’image elle-même.
Sources : Reddit, AVforums, XDA