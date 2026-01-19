Gemini est capable de mener une réflexion approfondie, mais cela peut parfois prendre un peu de temps. Google a aussi mis au point une option de réponse rapide à destination des utilisateurs pressés.
L'IA pourrait cette année prendre de plus en plus d'importance dans le quotidien des utilisateurs et Google semble bien parti pour gagner la course, notamment grâce au recrutement de Josh Woodward. Lancé il y a maintenant deux mois, Gemini 3 a fait frémir la concurrence et mis la pression à OpenAI. Le chatbot vient à nouveau de s'améliorer avec l'arrivée d'une fonctionnalité favorisant les réponses rapides.
Un bouton « Répondre maintenant » débarque dans Gemini
Gemini propose plusieurs modes de raisonnement mais ils n'ont pas tous la même vitesse d'exécution. Si vous utilisez les modèles Gemini 3 Pro ou Gemini 3 Raisonnement, vous avez sûrement remarqué que l'IA prenait un peu de temps pour vous fournir une réponse plus complète que le mode rapide. Bonne nouvelle, vous allez désormais pouvoir gagner un peu de temps en utilisant ces technologies.
Désormais, si vous posez une question à l'un de ces deux modèles, vous verrez apparaître à côté de l'icône de chargement un nouveau bouton, nommé « Répondre maintenant ». En cliquant dessus, vous pourrez mettre fin au cycle de réflexion et obtenir une réponse immédiate, basée sur les éléments déjà trouvés. La nouvelle option remplace notamment le bouton « Ignorer », qui permettait de stopper le modèle.
Une option disponible pour tous les utilisateurs
La nouvelle option devrait permettre aux utilisateurs qui se sont trompés de modèle de ne pas avoir à attendre trop longtemps leurs réponses. En revanche, elle ne donne pas la possibilité de revenir au mode « Rapide » : on conserve le modèle choisi mais on interrompt simplement sa réflexion.
- Un modèle de génération puissant
- Une base de connaissances actualisée en temps réel
- Gratuit et intégré à l'écosystème Google
Cette avancée est mise à disposition de tous les utilisateurs, qu'ils aient un abonnement payant ou qu'ils aient opté pour la version gratuite de Gemini. Elle a été déployée en version Web mais également sur les systèmes iOS et Android. À noter, Google en a profité pour augmenter les limites d'utilisation du modèle Raisonnement : ce dernier passe à 300 requêtes par jour avec AI Pro et à 1500 requêtes par jour avec Al Ultra, contre 100 et 500 invites auparavant.
Dans les cas, les utilisateurs devraient apprécier ce supplément de réactivité pour les modèles Gemini.