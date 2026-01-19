Cette avancée est mise à disposition de tous les utilisateurs, qu'ils aient un abonnement payant ou qu'ils aient opté pour la version gratuite de Gemini. Elle a été déployée en version Web mais également sur les systèmes iOS et Android. À noter, Google en a profité pour augmenter les limites d'utilisation du modèle Raisonnement : ce dernier passe à 300 requêtes par jour avec AI Pro et à 1500 requêtes par jour avec Al Ultra, contre 100 et 500 invites auparavant.