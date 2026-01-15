Si Apple a quelque peu loupé le coche de l'intelligence artificielle (IA) dans ses produits (du moins, pour l'instant), elle entend bien surfer sur un autre aspect de la technologie : l'infrastructure.
Dans un long tweet, le célèbre analyste Ming-Chi Kuo, spécialiste d'Apple, évoque les efforts déployés par l'entreprises pour tirer son épingle du jeu dans l'IA. Et son programme est très chargé, avec de nouvelles puces et des data centers au programme.
Production en masse à venir
Ainsi, la firme de Cupertino prévoirait de lancer la production en masse de ses propres puces IA dédiées aux serveurs au second semestre 2026. Ces composants, conçus en interne, viendront alimenter des fermes de calcul à grande échelle.
Il s'agit d'un chantier déjà bien entamé en coulisses. Dès mai 2024, Apple aurait lancé un projet interne baptisé « ACDC », visant à développer des processeurs spécifiquement optimisé pour les centres de données. Quelques mois plus tard, la marque a même noué un partenariat avec Broadcom autour d'un processeur nommé Baltra, attendu pour 2026, possiblement basé sur une architecture en chiplets.
Apple se prépare à une hausse de la demande
Le géant californien a accéléré sur cet aspect. En février 2025, il a annoncé un plan d'investissement massif de 500 milliards de dollars sur quatre ans aux États-Unis, destiné à renforcer ses capacités de calcul. On retrouve, notamment, un site à Houston, dans le Texas, dédié à la fabrication de serveurs d'intelligence artificielle.
Ces machines, utilisées pour alimenter le système Private Cloud Compute, étaient jusqu'ici produites hors du territoire américain. Indice à tenir en compte : Craig Federighi, vice-président de l'ingénierie principale de l'entreprise, a justement expliqué que Private Cloud Compute reposait déjà sur des serveurs équipés d'Apple Silicon, un choix clé pour garantir des traitements sécurisés et chiffrés de bout en bout.
D'après Kuo, de nouveaux centres de données, équipés des puces neuves maison, seront construits dès 2027, avec une mise en service prévue la même année. Un calendrier qui traduit l'anticipation d'une forte montée en puissance de la demande en IA, y compris côté traitements liés aux appareils Apple.
Il faut dire que cette année s'annonce chargée avec l'arrivée de la toute nouvelle version de Siri, qui reposera en partie sur Gemini de Google.