Bien évidemment, Microsoft ayant horreur du vide, elle oriente dès à présent les utilisateurs et utilisatrices endeuillés vers la fonction de scan intégrée à… OneDrive. Dans l’application, il suffit de passer par le bouton « + », puis de sélectionner l’option « Numériser la photo ». Au grand dam de celles et ceux qui utilisaient Lens, les scans seront désormais enregistrés dans le cloud, Redmond ayant aussi décidé de tirer un trait sur la sauvegarde locale.

Pour l’existant, Microsoft indique que les anciens documents numérisés avec Lens resteront disponibles tant que l’appli sera installée sur l’appareil, via l’espace « Mes analyses », à condition d’être connecté au dernier compte utilisé. Une sorte de mode survie, sans support officiel et sans garantie en cas de bug ou de changement côté système.

Un choix qui risque de faire grincer pas mal de dents, mais qui colle assez bien aux décisions prises par Redmond ces derniers mois autour d’autres applications et fonctionnalités annexes. On pense d’abord à Skype, qui a tiré sa révérence le 5 mai 2025 au profit de Microsoft Teams. À Authenticator aussi, amputé cet été de son gestionnaire de mots de passe pour renvoyer la gestion des identifiants vers le gestionnaire intégré à Edge. Et à Publisher enfin, dont la date de fin de vie a été fixée à octobre 2026, Microsoft expliquant que les besoins de mise en page pourraient être absorbés par Word, PowerPoint ou Designer.

Bref, une stratégie de recentrage très efficace pour Microsoft, et beaucoup moins neutre pour les utilisateurs et utilisatrices.