Le charme de la distribution en continu réside dans sa fraîcheur, mais cette fois, la pomme est empoisonnée pour les propriétaires de matériel vieillissant. L'installation automatique des derniers fichiers transforme l'interface graphique en souvenir lointain, éjectant l'utilisateur vers l'austérité de la ligne de commande. Il faut alors se retrousser les manches et jouer les mécaniciens pour espérer retrouver un affichage digne de ce nom. La seule issue de secours crédible réside dans les dépôts communautaires, maintenus à bout de bras par un unique bénévole héroïque du projet CachyOS, qui tente de colmater les brèches laissées par le constructeur.​

Cette solution de fortune oblige à multiplier les bidouillages techniques pour maintenir en vie des logiciels essentiels comme Steam. La plateforme de jeu ne comprend pas pourquoi le matériel n'est plus reconnu officiellement et refuse de se lancer sans une série de manipulations complexes.