En temps normal, si vous avez activé Windows Hello, l’écran de connexion vous invite à saisir un code PIN pour accéder à votre session et propose parfois d’autres options d’authentification biométrique en complément (empreinte ou reconnaissance faciale) selon les capacités de votre PC. En parallèle, les options de connexion alternatives devraient également vous permettre d’accéder au champ de saisie du mot de passe associé à votre compte Microsoft ou local. Un mode de fonctionnement qui ne date pas d’hier et sur lequel pouvaient compter celles et ceux qui privilégiaient cette méthode, au moins jusqu’à l’été dernier.

Car depuis la mise à jour facultative du mois d’août, intégrée au Patch Tuesday de septembre puis aux updates obligatoires publiées ensuite, l’icône destinée à afficher le champ de saisie du mot de passe plutôt que celui du code PIN a disparu. Un bug confirmé par Microsoft, qui touche toutes les branches 26100 et 26200 de Windows 11 déployées depuis le 29 août, à savoir KB5064081, KB5065426, KB5068221, KB5065789, KB5066835, KB5070773, KB5067036 et KB5068861.

En réalité, la situation est un peu plus subtile qu’il y paraît. Le mot de passe est toujours accepté par Windows 11 et l’option de connexion correspondante ne s’est pas vraiment volatilisée du jour au lendemain. Il se trouve simplement que l’icône ne s’affiche plus à cause d’un défaut de rendu. Alors évidemment, tant que le PIN fonctionne et qu’on s’en contente, le bug passe relativement inaperçu. En revanche, si vous avez oublié votre code à 4 chiffres, ou que Windows vous oblige à le réinitialiser avant toute connexion, l’absence du bouton complique un peu les choses.