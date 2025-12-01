Encore un bug Windows 11 ? Oui ! Cette fois, c’est au tour du bouton permettant d’afficher le champ de saisie du mot de passe de jouer à cache-cache. Microsoft a officiellement reconnu le problème... et suggère une solution qui tient davantage du jeu de piste que d’une expérience utilisateur maîtrisée.
Décidément, Windows 11 cocherait presque une case « bug inédit » à chaque vague de mises à jour. Après WinRE qui oublie clavier et souris, les services locaux qui lâchent et les performances gaming qui dévissent, l’écran de verrouillage vient apporter sa petite pierre à l’édifice des problèmes post-updates. Car sur un nombre non négligeable de PC, l’option permettant d’accéder à la saisie du mot de passe pointe actuellement aux abonnés absents. On savait que Redmond entendait s’en débarrasser un jour ou l’autre, mais de là à les voir s’évaporer entre deux mises à jour, c’était un peu tôt.
L’accès au mot de passe perturbé par un bug d’affichage
En temps normal, si vous avez activé Windows Hello, l’écran de connexion vous invite à saisir un code PIN pour accéder à votre session et propose parfois d’autres options d’authentification biométrique en complément (empreinte ou reconnaissance faciale) selon les capacités de votre PC. En parallèle, les options de connexion alternatives devraient également vous permettre d’accéder au champ de saisie du mot de passe associé à votre compte Microsoft ou local. Un mode de fonctionnement qui ne date pas d’hier et sur lequel pouvaient compter celles et ceux qui privilégiaient cette méthode, au moins jusqu’à l’été dernier.
Car depuis la mise à jour facultative du mois d’août, intégrée au Patch Tuesday de septembre puis aux updates obligatoires publiées ensuite, l’icône destinée à afficher le champ de saisie du mot de passe plutôt que celui du code PIN a disparu. Un bug confirmé par Microsoft, qui touche toutes les branches 26100 et 26200 de Windows 11 déployées depuis le 29 août, à savoir KB5064081, KB5065426, KB5068221, KB5065789, KB5066835, KB5070773, KB5067036 et KB5068861.
En réalité, la situation est un peu plus subtile qu’il y paraît. Le mot de passe est toujours accepté par Windows 11 et l’option de connexion correspondante ne s’est pas vraiment volatilisée du jour au lendemain. Il se trouve simplement que l’icône ne s’affiche plus à cause d’un défaut de rendu. Alors évidemment, tant que le PIN fonctionne et qu’on s’en contente, le bug passe relativement inaperçu. En revanche, si vous avez oublié votre code à 4 chiffres, ou que Windows vous oblige à le réinitialiser avant toute connexion, l’absence du bouton complique un peu les choses.
Une icône invisible… mais toujours cliquable
Microsoft ne propose pas encore de correctif dédié, mais détaille une solution de secours qui risque d’en faire sourire plus d’un. L’icône du mot de passe ne s’affiche plus, mais la zone cliquable qui lui est associée répond toujours.
Pour accéder au champ de saisie, il faut donc viser l’emplacement habituel et cliquer dessus malgré l’absence de repère visuel. Le champ finit alors par apparaître, ce qui permet d’entrer son mot de passe et de reprendre la main sur sa session. Une méthode peu intuitive, mais qui reste la seule solution officielle en attendant une vraie mise à jour corrective, que laquelle Redmond a confirmé travailler, sans avancer de calendrier précis.
