Vous en avez assez de vous faire torturer par Duo, le hibou sadique de Duolingo ? On vous présente 3 applications pour lui dire adieu.
Avec plus de 50 millions d'utilisateurs actifs mensuels, Duolingo a fait un véritable carton dans le domaine de l'apprentissage de langues. Mais tout n'est pas rose, loin de là : la société a, cette année, créé une énorme polémique en décidant de remplacer certains de ses salariés ainsi que ses sous-traitants par l'IA.
Malgré un rétropédalage spectaculaire, de nombreux utilisateurs ont perdu confiance en cette app, d'autant que beaucoup doutaient déjà de son efficacité. Si c'est votre cas, voici 3 applications à télécharger d'urgence pour remplacer le hibou.
1. Memrise
- Une vaste bibliothèque de cours pour de nombreuses langues
- Une méthode d'apprentissage efficace basée sur la répétition espacée
- Communauté active
Duolingo a séduit de nombreux utilisateurs grâce à son approche gamifiée. Si vous recherchez une application dans le même style, vous devriez apprécier Memrise. Cet outil, qui a été nommé « Meilleure app de l'année » par Google Play, permet d'apprendre 12 langues.
Basé sur des techniques développées par Ed Cooke, spécialiste de la mémoire, Memrise inclut de nombreux exemples vidéo, des phrases prononcées par des locuteurs natifs et un compagnon IA pour s'entraîner à parler. En téléchargement gratuit, cette app freemium est disponible en version iOS et Android.
2. Babbel
- Interface intuitive et contenu de qualité
- Cours en ligne encadrés par des enseignants
Sur Duolingo, la concurrence entre apprenants est rude mais il est possible de se motiver à plusieurs en faisant équipe. Si cet aspect vous plaît, vous devriez apprécier Babbel et ses classes en ligne. Cet appli, qui propose de nombreux exercices vocaux et écrits élaborés par une équipe de 150 experts, permet d'apprendre 14 langues.
Babbel permet de s'entraîner pour des situations de la vie réelle ou du monde des affaires. Cet outil inclut un coach de prononciation IA, des podcasts ainsi qu'un magazine pour vous aider à progresser. Disponible en version iOS et Android, cette app nécessite de souscrire un abonnement payant (7 jours d'essai gratuits sont disponibles).
3. Google Traduction
- La qualité de la traduction
- 108 langues traduites
- Discussions instantanées
Vous aimez vous challenger avec des quiz ? Le bon vieux Google Traduction, disponible sur iOS et Android, n'est pas à proprement parler un outil d'apprentissage mais il en prend définitivement le chemin : Google s'est directement inspiré de Duolingo pour créer sa nouvelle fonction, « Entraînement ».
Permettant d'apprendre l'anglais, le français, l'espagnol ou le portugais, le service s'adapte au niveau de l'utilisateur ainsi qu'à ses objectifs (préparer un voyage, un diplôme, trouver un meilleur emploi, etc.) et propose des listes de mots et des scénarios d'entraînement pour progresser à l'oral. Pour l'instant, l'option est disponible gratuitement en version bêta mais elle pourrait bientôt devenir payante.