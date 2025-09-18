La célèbre application Duolingo lance ses cours d'échecs en France, une nouvelle corde à son arc. Mais surtout, elle permet d'afficher ses scores linguistiques sur LinkedIn, histoire que chacun puisse montrer à son réseau de quoi il est capable.
L'heure n'est plus seulement aux conjugaisons et au vocabulaire chez Duolingo. Lors de son événement annuel Duocon 2025, la chouette verte n'a encore une fois pas ménagé ses efforts et a dégainé deux annonces qui vont contribuer à sa croissance. D'un côté, les cours d'échecs débarquent officiellement en France avec leurs nouveautés tactiques. De l'autre, une intégration inédite avec LinkedIn transforme les compétences linguistiques en monnaie d'échange professionnelle sur le marché du travail. Cela mérite bien quelques explications.
Duolingo vous donne des cours d'échecs
Depuis le mois de juin, Duolingo Chess cartonne avec plus d'un million d'utilisateurs actifs quotidiens à la fin du deuxième trimestre 2025. Ce succès phénoménal a naturellement poussé l'entreprise vers l'Hexagone, terrain particulièrement fertile, où les licenciés sont passés de 50 000 à 80 000 en 2024, selon la Fédération Française des Échecs. Un bond spectaculaire qui justifie les convoitises.
On peut d'ailleurs expliquer cet engouement de différentes manières. La série Le Jeu de la dame a semé les premières graines, l'e-sport et les tournois en ligne ont fait le reste. Résultat, Duolingo mise désormais sur Oscar, son tuteur d'échecs virtuel, pour enseigner de vraies stratégies aux joueurs à l'aide de puzzles interactifs, bien loin des cours magistraux parfois jugés, à tort ou à raison, traditionnels et ennuyeux.
L'application promet même un mode joueur contre joueur sur iOS, qui sera bientôt suivi sur Android pour démocratiser l'accès. L'aspect social et celui de la compétition pourraient, c'est le pari de Duolingo, faire de chaque partie une opportunité d'apprentissage. « Nous souhaitons démontrer que l'éducation peut être à la fois crédible et ludique », souligne Luis von Ahn, cofondateur et CEO de Duolingo, fidèle aux valeurs de la célèbre application.
Montrez que vous êtes le meilleur en anglais ou en chinois sur LinkedIn
Autre première, Duolingo permet désormais d'afficher son score linguistique directement sur LinkedIn, avec le but de rendre le réseau social professionnel déjà habitué des mini-jeux un peu plus fun encore, en plus de jouer, peut-être, sur l'évaluation des compétences professionnelles.
Duolingo s'appuie en tout cas sur le Cadre européen commun de référence pour les langues et propose une échelle de 160 points, actualisée en temps réel. Peut-être une solution aux mentions « anglais courant » approximatives qui polluent les CV depuis des années.
Pour les recruteurs du monde entier, on ne sait pas si cela changera franchement quelque chose, mais la curiosité de certains pourrait bien être titillée. L'identité professionnelle moderne s'enrichit d'une donnée mesurable et potentiellement crédible que les services RH peuvent décrypter instantanément sans aucune ambiguïté.
Avec 47,7 millions d'utilisateurs actifs quotidiens (+40% sur un an), Duolingo continue d'impressionner et compte évidemment sur la France, son neuvième plus grand marché, pour séduire toujours plus de personnes avides d'apprendre. Et l'acquisition récente de NextBeat, une start-up londonienne spécialisée dans les jeux musicaux, confirme l'ambition de Duoligo de devenir une plateforme éducative globale, plutôt que simple prof de langues.