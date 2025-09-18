L'heure n'est plus seulement aux conjugaisons et au vocabulaire chez Duolingo. Lors de son événement annuel Duocon 2025, la chouette verte n'a encore une fois pas ménagé ses efforts et a dégainé deux annonces qui vont contribuer à sa croissance. D'un côté, les cours d'échecs débarquent officiellement en France avec leurs nouveautés tactiques. De l'autre, une intégration inédite avec LinkedIn transforme les compétences linguistiques en monnaie d'échange professionnelle sur le marché du travail. Cela mérite bien quelques explications.