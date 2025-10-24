En cours de déploiement dans la version 11.2508.29.0 de l’application, Visual Search marque une nouvelle étape pour l’outil Capture d’écran. Après les GIF, la reconnaissance de texte et le sélecteur de couleurs, Microsoft y intègre une fonction qui envoie la zone capturée vers Bing pour en lancer l’analyse. Le moteur identifie les éléments présents à l’image et permet, par exemple, d’en retrouver la source ou d’en traduire le contenu. Les résultats s’affichent ensuite dans le navigateur Edge. À titre d'information, cette fonction fait partie des actions IA intégrées à Windows 11, qui exploitent les outils de Bing pour effectuer des recherches visuelles ou contextuelles à partir d’une image.

D’après les premiers retours de Windows Latest, l’expérience serait toutefois moins fluide que celle proposée par Google dans son application pour Windows. Car là où Lens s’ouvre dans un widget flottant et affiche instantanément une traduction ou des résultats visuels sans quitter la fenêtre en cours, Visual Search ouvre systématiquement un nouvel onglet dans Edge. L’expérience est donc plus classique et moins bien intégrée.

En parallèle, Microsoft continue de faire évoluer son utilitaire graduellement. La semaine dernière, l’entreprise a annoncé le déploiement d’une nouvelle option Annotation rapide, qui permet, comme son nom l’indique, d’annoter directement une capture avant même de la valider. Une petite amélioration qui confirme que ce bon vieil outil Capture d’écran a encore de beaux jours devant lui.