Meta confie à des freelances la création de chatbots IA pour l’Inde, l’Indonésie et le Mexique. Les missions exigent maîtrise linguistique et expérience en narration. L’entreprise propose jusqu’à 55 dollars de l’heure pour ces postes spécialisés.
- Meta recrute des freelances pour créer des chatbots IA adaptés à l'Inde, l'Indonésie et le Mexique, offrant jusqu'à 55 dollars de l'heure.
- Les freelances doivent maîtriser plusieurs langues et avoir une expérience en narration pour concevoir des personnages crédibles.
- Meta supervise les interactions des chatbots pour éviter des contenus inappropriés et garantir la protection des données personnelles.
Depuis 2023, Meta développe des chatbots personnalisés pour Instagram, Messenger et WhatsApp. Au départ, l’entreprise a testé des bots incarnés par des célébrités. Rapidement, elle a ouvert la création via AI Studio afin que chacun puisse concevoir ses propres personnages. Les freelances interviennent pour adapter les bots aux langues et aux cultures locales. Ils combinent imagination et savoir-faire technique pour rendre chaque interaction crédible et naturelle.
Des profils expérimentés pour créer des personnages adaptés à chaque culture
Meta recrute des freelances capables de travailler en hindi, indonésien, espagnol ou portugais. Chaque candidat doit justifier d’au moins six ans d’expérience en narration et en conception de personnages. Ces compétences permettent de créer des bots qui parlent et interagissent de façon cohérente avec les utilisateurs.
Les freelances définissent le ton des dialogues, structurent les réponses et construisent les personnalités complètes de chaque bot. Ils coopèrent avec les équipes locales pour vérifier que les personnages correspondent aux usages et aux attentes de chaque marché. Dans chaque pays, les dialogues et situations tiennent compte de contextes précis, ce qui rend les interactions plus crédibles.
AI Studio permet aux utilisateurs de créer leurs propres chatbots. Les freelances, eux, travaillent sur les bots destinés aux marchés internationaux. Ils ajustent chaque détail, du vocabulaire aux comportements, afin que chaque bot s’intègre parfaitement à la culture locale.
La supervision humaine pour encadrer les comportements et protéger les données
Meta suit de près le comportement de ses chatbots. Des expériences passées ont montré que certains bots pouvaient produire des contenus sensibles ou incorrects. Reuters a rapporté que les règles internes autorisaient les robots à engager des conversations sexuelles avec des adolescents, à fournir des informations médicales inexactes ou à diffuser des propos racistes.
Les freelances examinent régulièrement les conversations. Ils identifient des informations personnelles comme des noms, adresses ou selfies. Meta applique des mesures techniques pour protéger ces données. L’intervention humaine permet de corriger les erreurs et d’ajuster les dialogues selon les marchés.
Aux États-Unis, certains bots comme « Russian Girl » ou « Belle-sœur » ont rapidement gagné en notoriété. Les interactions avec ces bots ont parfois pris un ton sexuel. En Indonésie, des personnages comme « Femme solitaire » et « Homme déviant » rencontrent un large succès grâce à des conversations légères et respectueuses. Les équipes de Meta et les freelances vérifient régulièrement les dialogues afin que les bots restent attractifs tout en respectant des limites adaptées aux utilisateurs.
Meta propose jusqu’à 55 dollars de l’heure à ses freelances. La rémunération peut surprendre par rapport aux standards actuels. Certes, mais chaque bot doit parler plusieurs langues, adopter une personnalité crédible et s’adapter aux usages locaux. Les freelances passent du temps à créer des dialogues cohérents et à vérifier que les interactions restent pertinentes sur Instagram, WhatsApp et Messenger. Le tarif correspond donc à la complexité et à la minutie demandées pour que chaque personnage fonctionne correctement.