Meta recrute des freelances capables de travailler en hindi, indonésien, espagnol ou portugais. Chaque candidat doit justifier d’au moins six ans d’expérience en narration et en conception de personnages. Ces compétences permettent de créer des bots qui parlent et interagissent de façon cohérente avec les utilisateurs.

Les freelances définissent le ton des dialogues, structurent les réponses et construisent les personnalités complètes de chaque bot. Ils coopèrent avec les équipes locales pour vérifier que les personnages correspondent aux usages et aux attentes de chaque marché. Dans chaque pays, les dialogues et situations tiennent compte de contextes précis, ce qui rend les interactions plus crédibles.

AI Studio permet aux utilisateurs de créer leurs propres chatbots. Les freelances, eux, travaillent sur les bots destinés aux marchés internationaux. Ils ajustent chaque détail, du vocabulaire aux comportements, afin que chaque bot s’intègre parfaitement à la culture locale.