Alors que l'on parle de plus en plus de la certification Cybenetics, l'autre grande société de validation des alimentations entend bien montrer qu'elle a des atouts à faire valoir. CLEAResult a donc introduit un nouveau niveau, le Ruby.

Au total, CLEAResult dispose maintenant de sept niveaux de certification allant du simple 80 Plus à ce nouveau 80 Plus Ruby en passant par toutes les étapes : Bronze, Silver, Gold, Platinum et Titanium. Il convient toutefois de bien clarifier les choses : alors que les six précédents niveaux sont prévus pour tous les blocs d'alimentation, le Ruby ne vise pour l'heure que le marché des serveurs.

L'objectif est de mettre en lumière les blocs les plus efficaces afin de diriger les gestionnaire de centre de données vers une certaine – mais toute relative malgré tout – sobriété énergétique. En effet, un bloc 80 Plus Ruby se doit d'atteindre au moins 96,5 % de rendement à 50 % de charge. Il est également nécessiaire qu'il puisse maintenant au moins 90 % d'efficacité à 5 % et 100 % de charge.

Enfin, ces blocs d'alimentation doivent être en mesure d'atteindre ce niveau de performances sur plusieurs tensions d'entrée standards : 230 VAC, 277 VAC et 480 VAC ainsi que 380 VDC.