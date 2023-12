2500 Watts : l'alimentation Cannon Pro de FSP est un monstre de puissance

La nouvelle prise est baptisée 12V-2x6 et il est question d'en proposer pas moins de six sur le bloc Cannon Pro 2 500 W. FSP n'oublie pas les 6 broches pour autant et trois connecteurs de ce type sont également au menu en plus du port 20+4 de la carte mère et de trois 4+4 pour le CPU.

Pour les périphériques, il y a aussi de quoi faire avec pas moins de 14 prises SATA et 6 Molex. Il est toutefois amusant de voir FSP souligner l'absence de connecteur Floppy. Bien sûr, le bloc d'alimentation est modulaire et arbore une certification 80 PLUS Platinum.