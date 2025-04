Pour les utilisateurs et développeurs, le partenariat représente la possibilité d'un environnement transactionnel non seulement plus sûr, mais aussi plus fluide. Fuse et Check Point entendent intégrer, grâce à leur technologie, de manière transparente les paiements chiffrés dans les applications pour les professionnels mais aussi grand public. Ce qui renforcera, peut-être, la confiance tellement nécessaire à l'expansion de l'écosystème blockchain. Pas une mince affaire.