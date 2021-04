L'Alliance FIDO dévoile une nouvelle norme pour sécuriser l'Internet des objets

La norme FIDO Device Onboard présente plusieurs avantages commerciaux, exploitables et profitables aux fabricants. D'abord, la simplicité, puisque le processus FDO est à la portée de tous et que les entreprises n'ont plus à payer davantage pour le processus d'installation que pour les appareils eux-mêmes. On peut aussi parler de flexibilité, puisque les entreprises peuvent décider directement des plateformes Cloud sur lesquelles elles veulent intégrer des appareils au moment de l'installation. Puis on peut évoquer la sécurité, évidemment, avec cet installateur qui n'a plus besoin, et qui n'a pas accès à des informations sensibles sur l'infrastructure ou le contrôle d'accès pour ajouter un nouvel appareil à un réseau.