Tout porte à croire que cette suppression concernerait l’ensemble des téléviseurs LG 2025, qu’il s’agisse des modèles OLED ou des modèles LCD QNED. Pour rappel, sur les modèles 2023 et 2024, LG proposait encore le décodage DTS:X (via DTS-HD MA) pour les haut-parleurs intégrés ainsi que le pass-through HDMI. Ce n’est désormais plus le cas. Par conséquent, si vous recherchez un téléviseur compatible DTS, reste encore la solution d'opter pour un téléviseur LG de la génération précédente, ou d'aller voir chez une autre marque. Les LG OLED C4 et LG OLED G4 profitent actuellement de prix intéressants, comme ci-dessous avec le LG OLED 55C4.