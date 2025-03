À l'heure actuelle, on compte neuf partenaires d'AMD sur les Radeon RX 9070 et RX 9070 XT : Acer, ASRock, ASUS, Gigabyte, PowerColor, Sapphire, Vastamor, XFX et Yeston. Avec, donc, une absente notable, MSI.

Mais au-delà, de cette absence remarquée, c'est donc plutôt le découpage en deux « niveaux » de partenariat qui fait parler aujourd'hui. Nos confrères du site VideoCardz rapportent effectivement que les marques seraient divisées en deux groupes avec, sans doute, des relations différentes.

Dans le premier groupe, on retrouverait les marques ASUS, PowerColor, Sapphire, Vastamor et XFX alors que le second groupe serait logiquement composé des marques Acer, ASRock, Gigabyte et Yeston. Toute la question qui se pose aujourd'hui est bien sûr de connaître les implications de ces groupes.

On peut d'ores et déjà remarquer que la grande majorité des cartes graphiques testées à la date de l'embargo étaient issues de fabricants du groupe un. De là à imaginer que ceux-ci disposent de stocks préférentiels, il n'y a qu'un pas.