Voilà qui devrait rappeler de bien mauvais souvenirs à NVIDIA : une histoire de cartes graphiques, de câbles et de connecteurs d'alimentation en partie fondus rendant les produits inutilisables.

Sauf qu'il n'est pas question de cartes graphiques GeForce RTX 4090 et que nous ne sommes plus en 2023-2024. Non, les problèmes soulevés dernièrement concernent bel et bien les toutes récentes RTX 5090.