Alors que se tenait un événement NVIDIA en Corée du Sud, une question, toute simple, a été posée aux ingénieurs de la marque : « Le problème rencontré, en particulier sur les GeForce RTX 4090, a-t-il été résolu sur la RTX 5090 ? »

Relayée par nos confrères de QuasarZone, puis de VideoCardz, voici la réponse du représentant de NVIDIA : « De tels problèmes ne devraient pas survenir avec la RTX 5090. À l'époque, en réponse à ces problèmes, des changements ont été faits sur les connecteurs, et après deux ans, nous pensons que ces soucis ont été résolus. »

NVIDIA a effectivement eu tout le loisir de trouver des solutions, et la mise en place d'un nouveau connecteur ne semble plus poser de problème. Entre câble qui s'insère mieux et système de couleur mis en place par les fabricants, il n'y a plus eu de problème de fonte depuis un bon moment maintenant. Pas de raison que cela se reproduise.