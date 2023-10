Problème de fonte GeForce RTX 4090 : UNE nouvelle carte endommagée va-t-elle relancer le débat ?

Voilà un an que la GeForce RTX 4090 a été lancée par NVIDIA. Un an que l'on parle de ses performances de très haut niveau. Mais aussi un an que subsiste la polémique autour de la fonte de son connecteur d'alimentation.

Nous pensions que la chose était réglée une bonne fois pour toutes avec la mise en place de la prise 12V-2×6 pour remplacer la 12VHPWR. Un nouveau cas de fonte semble remettre en cause les premières conclusions.