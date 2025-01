Le leaker Jukanlosreve a révélé sur X (anciennement Twitter) les caractéristiques de l'Exynos 2500. Cette puce disposerait d'un CPU à 10 cœurs avec une configuration 1+2+5+2 : un Cortex-X925 cadencé à 3,3 GHz, sept Cortex-A725 (2 à 2,75 GHz et 5 à 2,36 GHz), et deux Cortex-A520 à 1,8 GHz. Le processeur serait complété par 16 Mo de cache L3. Vous l'aurez noté, contrairement à ses concurrents Qualcomm et MediaTek, Samsung ferait le choix de conserver des petits cœurs à l'instar du Tensor G4 de Google.

Les petits cœurs conservés dans l'architecture seraient dédiés aux tâches légères comme la gestion des notifications et la synchronisation en arrière-plan, ainsi qu'au fonctionnement de l'écran externe du Galaxy Z Flip 7, permettant d'optimiser l'autonomie et la chauffe du dispositif. De toute évidence, ces informations restent encore à confirmer puisqu'il ne s'agit pour l'heure que de fuites et que de nombreux mois nous séparent encore de la sortie des futurs téléphones pliants de Samsung.