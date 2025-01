Avant de se lancer dans la course à la nouvelle puce, Apple a déjà présenté cette année sa génération M4 sur le Mac mini, l’iMac et le MacBook Pro, suscitant de premiers tests particulièrement éloquents. Les benchmarks ont montré des gains de performances substantiels en single-core et en multi-core, frôlant – voire dépassant – certaines statues médianes du marché. Cependant, un Mac Pro équipé d’Hidra serait encore une gamme au-dessus.

Il faut dire que la série Ultra, déjà très musclée, domine le haut du panier chez Apple, avec des rendus fluide en 4K ou 3D et une aisance bluffante dans l’édition vidéo haute résolution. Malgré tout, on entend dire que la nouvelle venue dépasserait de peu – ou de beaucoup – l’actuelle leader, grâce à des optimisations approfondies et une gravure toujours plus fine.

Si Apple parvient à maintenir sa formule « performances élevées + basse consommation », le futur Mac Pro pourrait séduire un public curieux de renouveler son parc informatique, surtout dans les milieux professionnels. Les applications sont multiples : studios de production, bureaux d’études, concepteurs de jeux vidéo, et bien d’autres.