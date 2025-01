Équipé d’un capteur CMOS 1/1,3 pouce, le DJI Flip promet une qualité d’image impressionnante. Il capture des photos 48 MP et des vidéos HDR 4K jusqu’à 60 images par seconde, avec des options supplémentaires comme le ralenti en 4K/100fps et la couleur 10 bits D-Log M pour une plus grande flexibilité en post-production.

Les six modes de prise de vue intelligents incluent des options populaires chez DJI telles que Dronie, Circle et Boomerang. La technologie FocusTrack, qui intègre ActiveTrack 4.0, Spotlight 2.0 et Point of Interest 3.0, permet un suivi précis et intuitif des sujets en mouvement. Ces fonctions sont d'habitude réservées aux modèles « Pro » du fabricant, ce qui nous amène à penser que le modèle Flip pourrait à terme remplacer la gamme Mini Pro.