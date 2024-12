Le futur Flip de DJI devrait marquer une rupture dans la gamme du constructeur avec l'intégration d'une connectivité cellulaire, une fonctionnalité rare sur les modèles récents de la marque. L'appareil serait également doté de filtres ND et de capacités de vol autonome via la fonction Quick Shot. Plus étonnant encore, ce mini-drone embarquerait qui plus est un système LiDAR malgré son format compact.

Cette technologie, habituellement réservée aux drones professionnels, pourrait permettre au Flip de se positionner comme un outil de précision pour des utilisations variées. Associé à la prise en charge du FPV, évoquée par Jasper Ellens, le nouveau venu de DJI aurait tous les arguments pour séduire un large public, allant des amateurs de vols occasionnels aux utilisateurs professionnels à la recherche d'un outil compact et performant.