Une annonce très intéressante quand on sait que le gabarit du Xiaomi Mix Flip originel n'était pas non plus massif, avec une finesse de 7,6 mm quand le téléphone est déployé, et de 16 mm une fois refermé – et un poids est de 190 grammes. Autant dire qu'en baissant encore les mesures, le Xiaomi Mix Flip 2 devrait approcher les standards du Galaxy Z Flip 6.

Le tout en sachant que niveau autonomie, le produit de Xiaomi est très loin devant le Galaxy Z Flip 6 et sa batterie de 4000 mAh. Une batterie qui pourrait être la même pour le Galaxy Z Flip 7, ce qui ferait du Xiaomi Mix Flip 2 - surtout s'il avait droit comme le disent certaines rumeurs au SoC Snapdragon 8 Elite - un rival extrêmement sérieux aux Z Flip de Samsung.