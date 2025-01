La gamme SanDisk Creator est composée de sept nouveaux appareils, le fabricant promettant une « qualité professionnelle […] pour répondre aux exigences » des créateurs de contenus.

Le SSD Creator Phone se démarque en se fixant aux smartphones compatibles avec la norme MagSafe. Il s’accompagne d’une coque en silicone, résiste aux chutes jusqu’à trois mètres et reçoit une certification IP65 contre l’eau et la poussière. Jusqu’à 2 To de stockage est proposé, le tout avec des vitesses atteignant 1000 Mo/s en lecture et 950 Mo/s en écriture, parfait pour enregistrer des vidéos 4K à 60 fps au format Apple ProRes.

Alors que le Creator Phone joue la carte de la compacité en se greffant au dos d’un smartphone, le Creator Pro adopte un format plus classique, un rectangle affichant des dimensions de 110,8 x 57,8 x 10,3 mm. Tout comme son homologue, ce SSD profite d’une résistance accrue avec une protection contre les chutes jusqu’à trois mètres, ainsi qu’une certification IP65. Mais c’est surtout par ses performances que le Creator Pro justifie son appellation « Pro » avec des vitesses de lecture allant jusqu’à 2000 Mo/s.

Dans la gamme Creator, on demande le sédentaire ! Le Creator Desk Drive est conçu comme une sorte de hub compact pour accompagner un ordinateur de bureau. Jusqu’à 8 To de stockage sont disponibles, suffisamment d’espace pour stocker des projets volumineux. Il adopte une interface USB 3.2 Gen 2 et présente l’avantage d’offrir une vitesse de 1 000 Mo/s largement supérieure à celle d’un disque dur classique.