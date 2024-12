D'ailleurs, certains fabricants d'alimentation ont revu leur câblage et NVIDIA elle-même a repensé la conception de sa prise 12VHPWR. En partenariant avec le PCI-SIG, une prise baptisée 12V-2x6 a été conçue pour accepter toujours plus de jus tout en étant plus sécurisée que la précédente.