La suite du clip nous montre de courageux sportifs sous des éléments déchainés, mais motivés par l'Apple Watch et notamment l'application Exercice. Apple fait un peu de retape sur les capacités de suivi fitness de la montre connectée, en nous montrant les différents écrans, avec le suivi des tours réalisés, la vitesse sur un kilomètre ou les panneaux et petits sons satisfaisants indiquant un objectif réalisé.

Le suivi santé et sportif est aujourd'hui au cœur de l'expérience Apple Watch. Pour ce début d'année, la tocante introduit un nouveau trophée à décrocher en fermant les trois anneaux d'activité sept jours de suite durant le mois de janvier. Une bonne occasion de se remettre au sport à votre rythme, ou tout simplement de marcher un peu plus pour bruler des calories.

Pour tous ceux n'ayant pas très envie de sortir dans le froid, ou de s'engager un an en salle de sport (avec le risque de payer l'abonnement pour rien), on vous invite à jeter un œil à notre avis complet sur Apple Fitness+, le service de cours vidéo proposé par la marque. Une bonne occasion de faire un peu plus de sport sans quitter le doux confort de son foyer.