Joeee

J’aurais pensé qu’un brouilleur aurait été suffisant …

je trouve cependant assez surprenant parce que j’imagine que les colis sont jetés dans une coure intérieur de la prison et celle-ci est utilisé comme lieu pour la promenade journalière.

Or lors de cette pause, n’y a t-il pas un personnel dans la cour intérieur pour surveiller les prisonnier et par la même occasion les colis qui tomberaient du ciel.

Si le colis est jeté en dehors de la promenade, c’est encore plus facile. Le surveillant fait une passe avant d’ouvrir la promenade.

Je ne ne travaile pas dans ce milieu mais je suis surpris de leur difficulté