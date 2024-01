Le premier drone de livraison DJI est enfin arrivé, et il peut emporter du lourd, sur une longue distance

Le DJI FlyCart 30 (FC30) s'impose comme le premier drone de livraison à visée planétaire, officialisé par la marque chinoise le 10 janvier 2024. Le tout, avec la promesse de solutions efficaces et flexibles pour des secteurs tels que l'agriculture, la construction, et les secours d'urgence. Doté d'une configuration coaxiale à quatre axes, le FC30 peut transporter jusqu'à 40 kg en charge utile, ce qui n'est pas négligeable. Ses caractéristiques météorologiques et de sécurité exceptionnelles en font une solution potentiellement idéale dans des environnements extrêmes, même s'il faudra attendre pour le voir voler en France.