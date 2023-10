Amazon lance son programme de livraison par drone en Europe

Pour le moment, le nom des deux villes qui seront utilisées comme point de départ du déploiement de ce service Prime Air en Europe n'a pas encore été dévoilé. Les personnes ayant souscrit cette offre pourront recevoir le ou les produits commandés en moins d'une heure.

Et pour soutenir cette ambition, Amazon va employer le drone MK30, qui possède de nombreux avantages sur la génération précédente de drones. Il est en effet plus léger, plus silencieux, plus résistant aux hautes et basses températures que ce dernier, et peut par ailleurs parcourir une distance deux fois plus longue.

Il serait aussi plus agile, et doté d'une capacité à repérer les obstacles statiques, mais aussi ceux en mouvement, comme les oiseaux qui pourraient voler à proximité. De quoi lui permettre de desservir des villes assez densément peuplées. Ainsi, plusieurs milliers de produits disponibles chez Amazon seraient éligibles à Prime Air.