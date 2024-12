Xstophe-fr

Oui bon enfin… On peut toujours s’exciter sur la confidentialité des données de santé mais y’a pas si longtemps c’est bien la CPAM (au travers d’un de ses fournisseurs) qui a fait fuiter les données de nombre de français…

Par ailleurs, dans un monde toujours plus concurrentiel, c’est le premier qui dégaine qui prend le marché. Et là, c’est Doctolib qui a dégainé le premier afin de répondre à un besoin qui n’était couvert par personne (ou mal, voire très mal…).

C’est en outre le paradoxe de notre époque. Quand certains ne sont pas capables de répondre à un objectif, ils tentent de démonter ceux qui y parviennent (on peut également constater que l’influence lobbystique se cache un peu partout).

Alors oui, l’assurance maladie pourrait très bien, si elle le voulait et s’en donnait les moyens, répondre aux besoins. Plusieurs prérequis à cela toutefois : Comprendre l’évolution des usages, monter en compétence, être capable de sourcer les bons acteurs (gestion de projets, développeurs, intégrateurs de solutions… Et c’est là que l’aspect financier deviendra peut-être plus couteux que la plateforme Doctolib (de nombreux exemples, Louvois, Chorus, Ecomouv… tendent à le prouver).

Quand à l’aspect souveraineté, il ne faut pas oublier qu’Amazon, au même titre que Microsoft bénéficient de certifications HDS. Et dans tous les cas, quand ont fait tourner des OS américains sur des matériels chinois, sur des infrastructures hébergées chez Colt ou Equinix on ne devrait pas avoir la malhonnêteté intellectuelle de parler de souveraineté.