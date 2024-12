Thomas Fatôme, directeur général de l'Assurance-maladie, n'a pas tardé à défendre son pré carré. Qu'on en juge : après des années de développement, « Mon espace santé » a enfin réussi à convaincre 15 millions d'utilisateurs de centraliser leurs données médicales dans un coffre-fort numérique géré par le service public. Un parcours du combattant dont l'administration garde quelques stigmates. Et voilà que Doctolib, entreprise privée, propose une solution quasi identique, avec la promesse d'un partage instantané et d'une ergonomie rodée.

« Nous avons toujours considéré comme utile, pertinent et même nécessaire que des acteurs privés et publics soient embarqués dans la même feuille de route sur le numérique en santé, et c’est ce qui se passe, ce qui est très positif », déclare Thoma Fatôme. « Mais le lieu de référence de l’hébergement des données de santé, c’est le service public, avec "Mon espace santé", c’est un choix du législateur, et il y a une vraie ambiguïté à en proposer un autre », déplore-t-il.

Le son de cloche n'est pas du tout le même pour le patron de Doctolib, Stanislas Niox-Chateaun pour lequel « il ne s’agit pas de privatiser le "carnet de santé numérique" ou de créer un autre coffre-fort numérique. Nos logiciels sont les premiers contributeurs de la plateforme publique "Mon espace santé" », affirme-t-il.

Un autre scénario que l'Assurance-maladie redoute est de voir ses investissements numériques phagocytés par un acteur privé. Stanislas Niox-Chateau assure que ce n'est pas le cas, brandissant même le fait que l'État est actionnaire via la Banque publique d'investissement. Mais la méfiance demeure tenace.