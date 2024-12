Le Bitcoin a aujourd'hui une quinzaine d'année. Le premier bloc miné date ainsi de janvier 2009. Mais il a fallu attendre un peu plus longtemps pour que ce projet, somme toute simplement technique, prenne un aspect plus pratique. À savoir, être utilisé comme une monnaie.

C'est un an et demi plus tard que cet événement a finalement eu lieu. Le 18 mai 2010, le développeur Laszlo Hanyecz postait ainsi sur le forum Bitcointalk un message dans lequel il disait vouloir recevoir deux, voire trois pizzas, en échange de 10 000 bitcoins. Quatre jours plus tard, un forumer accédait finalement à sa demande, en lui commandant deux grandes pizzas, pendant que Laszlo Hanyecz envoyait lui les 10 000 bitcoins à la personne qui avait passé la commande.