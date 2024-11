La grosse nouveauté est que, cette année, il est aussi possible de générer le décor de son choix, grâce à l'intelligence artificielle et l'option « Fond personnalisé », dans la limite du légal et du raisonnable, évidemment. En testant l'outil, on a voulu par exemple que le Père Noël nous fasse une vidéo depuis New York : le résultat est plus que correct et fera mouche auprès du jeune public. Ayez en tête qu'un même utilisateur ne peut pas générer plus de 15 vidéos personnalisées.