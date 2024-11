DarkCrystal

Mais qu’elle démagogie ce marketing ! « lutter contre le réchauffement climatique… » qu’elle blague ! voici la composition générique d’un pile chargeur : de l’oxyde de lithium-cobalt (LiCoO₂), du graphite, du lithium hexafluorophosphate (LiPF₆) et des polymères, tandis que les batteries nickel-métal hydride (NiMH) utilisent des alliages d’hydrure métallique, de l’oxyde de nickel (NiOOH) et de l’hydroxyde de potassium (KOH); les batteries alcalines contiennent du zinc (Zn), du dioxyde de manganèse (MnO₂) et de l’hydroxyde de potassium (KOH), et les batteries plomb-acide utilisent du plomb (Pb), du dioxyde de plomb (PbO₂) et de l’acide sulfurique (H₂SO₄).

ça c’est écolo ???