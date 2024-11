Car l'expérience est aussi pensée pour la relaxation. Ces capteurs « scannant le dos de la personne, mesurent son niveau de stress et de fatigue, et en réponse, l'appareil produit des images en phase avec son état de corps et d'esprit afin de créer un espace de détente pour elle », détaille The Mainichi Shimbu, un journal local. De même, la méthode de lavage adoptée par Science Co., dite à fines bulles, permet de nettoyer le corps en douceur tout en lavant efficacement. Un flux d'air chaud vient ensuite délicatement sécher la peau.