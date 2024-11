Google et les tablettes tactiles, c'est une histoire compliquée. Le moteur de recherche a longtemps cherché la bonne formule pour concurrencer l'iPad d'Apple, mais aussi Samsung qui a rapidement développé une large gamme de tablettes pour le grand public et les professionnels. Il aura fallu plusieurs années pour voir apparaitre en 2023 la Pixel Tablet, sa toute première tablette tactile équipée d'une version Android enfin correctement adaptée aux grands écrans. Si l'on pensait que le constructeur américain allait désormais prendre le taureau par les cornes et développer rapidement sa gamme, il n'en est finalement rien.