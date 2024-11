Voilà plusieurs semaines que le déploiement d'Android 15 a commencé. Alors que de nombreuses fonctionnalités sont encore attendues, notamment une toute nouvelle fonction de repérage par Wi-Fi, le géant Google planche en parallèle sur un nouveau moyen de sauvegarder ses contacts. Un moyen visiblement plus pratique et plus sécurisé pour les utilisateurs !